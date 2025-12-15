Prime Minister Alpi: a Ceva le giovani donne ripensano l'immagine del corpo femminile

Si è tenuto sabato 13 dicembre, presso la Biblioteca civica “Aloysiusi Betrand” di Ceva, nel consueto orario dalle 10 alle 16, il terzo appuntamento della scuola di politica per giovani donne Prime Minister Alpi “Fuori dai margini”.

Come si comprende dal nome stesso, la tematica scelta per il 2025/2026 vuole spronare le giovani frequentanti a pensare in maniera alternativa rispetto a quanto talvolta sembri loro imposto dal contesto sociale e, al contempo, a superare i propri limiti, mettendosi in gioco e cogliendo le sfide e le opportunità che la vita offre loro.

L’incontro di dicembre è stato incentrato sulla rappresentazione dei corpi e, nello specifico, del corpo femminile. Grazie al contributo della professoressa Raffaella Ferrero Camoletto, docente di Sociologia dei processi culturali dell’Università di Torino, e di due ricercatrici del medesimo Ateneo, dottoressa Federica Manfredi e dottoressa Nicole Bonfanti, le ragazze hanno potuto approfondire la suddetta tematica con lezioni frontali e con interessanti momenti laboratoriali.

La costruzione del genere e la costruzione sociale del corpo, la body normativity e la body performativity, la sessualizzazione e la pornificazione del corpo delle donne nell’immaginario collettivo sono stati i punti affrontati nel corso della giornata. La conoscenza di questi permette infatti alle ragazze di appropriarsi del corpo sia a livello fisico, sia a livello di immagine e proiezione verso l’esterno, smontando una narrazione mainstream che offusca e manipola l’idea stessa di fisicità.

Sia la mattinata, sia il pomeriggio sono stati caratterizzati da spiegazioni frontali e da attività pratiche, laboratori, workshop e lavori di gruppo, attraverso i quali le allieve hanno potuto immergersi concretamente nel tema della rappresentazione corporea, provando a sviluppare strumenti critici per riconoscere e dare priorità alle proprie aspettative e ai propri bisogni e desideri.

Un’importante occasione di apprendimento, ma anche di osmotico scambio e confronto per adolescenti spesso bombardate e influenzate da immagini che rimandano a un corpo standardizzato, commercializzato, appositamente costruito per creare un’ideale irraggiungibile che influisce sulle aspirazioni e sul valore del sé delle giovani donne.

Gli appuntamenti di Prime Minister Alpi proseguiranno a partire dal gennaio 2026.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul bando “Impegnati nei diritti 2025” ed è svolto in collaborazione con numerose realtà locali e nazionali: Associazione culturale Gli Spigolatori, Associazione Futuro Donna O.d.v., Istituto di Istruzione Superiore G. Baruffi Ceva - Ormea, Ama Brenta Calcio Ceva, CFP Cebano Monregalese, Fondazione Marisa Bellisario, Coordinamento Donne di Montagna, Liceo Statale Vasco – Beccaria – Govone, Istituto Tecnico Commerciale Statale F.A. Bonelli, APICEUROPA - Associazione per l'Incontro delle Culture in Europa, Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì O.d.V., Inner Wheel Club di Mondovì.