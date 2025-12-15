Alba Music Festival realizza il Concerto di Natale per la Casa di Riposo Ottolenghi

Alba Music Festival, in collaborazione con la Casa di Riposo A.B. Ottolenghi, presenta il Concerto di Natale che si terrà venerdì 19 dicembre alle 15 presso la residenza per anziani in Corso Asti.

Ad esibirsi sarà il trio d’archi formato da Andrea Bertino e Demetra Bertino ai violini e da Giorgio Boffa al contrabbasso, in un programma che alterna caratteri virtuosi ad atmosfere più contemplative, per un momento di gioia condiviso di gioia nell’attesa del Natale.

Giuseppe Nova, Direttore artistico di Alba Music Festival: "I benefici terapeutici della musica classica dal vivo sono ormai riconosciuti, e l’esperienza ce lo conferma. La musica classica induce un senso generale di benessere e coinvolge il pubblico in un’esperienza emotivamente e culturalmente gratificante, facendo sentire i degenti come partecipanti attivi, piuttosto che semplici pazienti. Musica classica per portare un sorriso, un momento di pace, un frammento di luce anche nei luoghi di cura, e la musica si trasforma in un gesto di vicinanza, conforto e umanità".

Tommaso Lorusso per la Casa di Riposo A.B. Ottolenghi: "In un recente convegno ho avuto la conferma che il cervello è una sorta di muscolo tripartito che ha bisogno di stimoli frequenti per essere sempre attivo ed esercitarsi in tutte le sue forme plastiche. La musica e le vibrazioni che può suggerire un concerto, come quello che sarà tenuto da Alba Music Festival all'Ottolenghi di Alba, è un altro modo per accogliere le festività natalizie e ad affrontare un nuovo anno stimolando ricordi del passato. Sono contento che il Consiglio di amministrazione dell'Ottolenghi, guidato Giacomo Battaglino e di cui faccio parte, abbia pensato in questo modo per i suoi ospiti".