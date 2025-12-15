Bra-dipi Running Club: arrivano i "lunghi" della domenica, si corre insieme verso nuovi traguardi

Bra-dipi Running Club annuncia una novità per tutti gli appassionati: le corse non si fermano solo ai tradizionali 5 km del mercoledì. Da ora in avanti si aumenta il chilometraggio anche la domenica, con i “lunghi” in compagnia pensati per chi ha voglia di mettersi alla prova e correre insieme.

L’iniziativa è dedicata ai più temerari e a chi desidera costruire una base più solida: sono previste corse da 12 km in su, su un giro ad anello che attraversa Madonna dei Fiori – Bandito – rientro, con l’obiettivo di condividere ritmo, fatica e motivazione. Un’occasione perfetta anche per chi vuole impostare o consolidare una preparazione in vista di competizioni come mezze maratone e maratone.

Il Bra-dipi Running Club conferma inoltre che l’anno si concluderà con l'uscita del mercoledì da 5 km, per mantenere vivo lo spirito del gruppo e la costanza negli allenamenti.

Per informazioni e aggiornamenti sulle uscite, seguite i canali del club e unitevi al gruppo: i chilometri aumentano, ma soprattutto aumenta la voglia di correre insieme.



