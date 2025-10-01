 / Politica

Politica | 01 ottobre 2025, 08:51

Il Consiglio Provinciale di Cuneo approva all’unanimità ordine del giorno per difendere la gestione pubblica dell’acqua

Il documento, presentato da Pietro Danna, impegna la Provincia a sostenere Autorità EGATO 4 e COGESI nella difesa al TAR contro il ricorso di EGEA sul Sistema Idrico Integrato, segnalando un forte fronte unitario della comunità provinciale

Il consigliere Pietro Danna

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio Provinciale, nella riunione di martedì 30 settembre, ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Pietro Danna. 

"Con tale documento - spiega Danna - impegnamo il Presidente a verificare se sussistano le condizioni per schierare il nostro Ente al fianco della Autorità d'Ambito EGATO 4 e di COGESI nel resistere dinanzi al TAR Piemonte al ricorso intentato da EGEA. Qualora queste condizioni sussistessero la Provincia si costituirà al fine di rendere ancora più evidente, qualora ve ne fosse bisogno, quale sia il comune sentire della comunità provinciale rispetto al percorso di pubblicizzazione del Sistema Idrico Integrato".

Il ricorso presentato da EGEA riguarda la deliberazione della Conferenza d'Ambito che prevede le procedure amministrative ed i termini entro i quali COGESI deve versare il valore residuo ad EGEA stessa.

"Siamo grati agli altri Gruppi Consiliari per aver avuto la medesima sensibilità di 'Patto Civico' e per avere sostenuto all'unanimità il documento: è un chiaro segnale politico" conclude Danna.

cs

