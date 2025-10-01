Il Consiglio Provinciale di Cuneo approva all’unanimità ordine del giorno per difendere la gestione pubblica dell’acqua

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consiglio Provinciale, nella riunione di martedì 30 settembre, ha approvato all'unanimità un Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Pietro Danna.

"Con tale documento - spiega Danna - impegnamo il Presidente a verificare se sussistano le condizioni per schierare il nostro Ente al fianco della Autorità d'Ambito EGATO 4 e di COGESI nel resistere dinanzi al TAR Piemonte al ricorso intentato da EGEA. Qualora queste condizioni sussistessero la Provincia si costituirà al fine di rendere ancora più evidente, qualora ve ne fosse bisogno, quale sia il comune sentire della comunità provinciale rispetto al percorso di pubblicizzazione del Sistema Idrico Integrato".



Il ricorso presentato da EGEA riguarda la deliberazione della Conferenza d'Ambito che prevede le procedure amministrative ed i termini entro i quali COGESI deve versare il valore residuo ad EGEA stessa.



"Siamo grati agli altri Gruppi Consiliari per aver avuto la medesima sensibilità di 'Patto Civico' e per avere sostenuto all'unanimità il documento: è un chiaro segnale politico" conclude Danna.