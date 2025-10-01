Traffico in tilt a Savigliano per la chiusura del ponte sul Mellea, in via Alba

A quindici giorni dalla chiusura del ponte di via Ottavio Moreno, a Savigliano, avvenuta lunedì 15 settembre, il traffico cittadino continua a vivere giornate difficili.

La chiusura dell’infrastruttura che collega le due sponde del torrente Mellea, separando la zona di via Alba dal centro città, ha infatti riversato il flusso veicolare sulle strade alternative, con code sempre più frequenti.

In particolare, si registrano rallentamenti alle due principali rotatorie: quella della ‘Gran Baita’, all’incrocio con le direttrici verso Cuneo e Marene, e quella che collega viale Piave a via Monte Bianco e via della Morina, in direzione della piscina comunale.

Non va meglio su viale Piave, dove confluisce tutto il traffico pesante diretto allo stabilimento Alstom.

Le lamentele dei cittadini e dei pendolari non mancano, soprattutto sui social: molti contestano la scelta di non aver avviato i lavori nel periodo estivo, quando i flussi sono meno intensi.

Le colonne di auto risultano particolarmente pesanti al mattino, in concomitanza con l’ingresso a scuola e nei luoghi di lavoro, e nel pomeriggio, all’uscita dagli uffici e nei momenti dedicati alle commissioni quotidiane.

Mentre il ponte rimane chiuso al traffico automobilistico, la passerella realizzata a metà luglio consente comunque il passaggio di pedoni e ciclisti.

Nel frattempo, alcuni conducenti hanno iniziato a utilizzare percorsi alternativi, passando ad esempio da Suniglia e Vottignasco, ma il disagio resta significativo.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 3 milioni di euro, è considerato strategico dall’amministrazione comunale. Una parte dei fondi proviene dal Comune e dalla Regione Piemonte attraverso le risorse destinate alle difese spondali, mentre un’altra quota è a carico della ditta privata San Diego Srl, che sta sviluppando l’area artigianale e commerciale di via Alba.

L’azienda, in cambio di agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione, ha accettato di sostenere parte dei lavori di consolidamento.

Il nuovo ponte sarà infatti uno snodo essenziale per il futuro urbanistico e produttivo della città: oltre a collegare meglio via Alba al centro, servirà il nascente polo commerciale e artigianale di Borgo Marene e garantirà un passaggio più efficiente ai mezzi pesanti diretti all’Alstom.

L’opera comprende anche l’innalzamento degli argini del torrente Mellea, inserito in un più ampio piano di sicurezza idrica.

“Si tratta di un’infrastruttura che guarda al futuro – aveva sottolineato a suo tempo in Consiglio comunale, annunciando l’inizio dei lavori, Federica Brizio vicesindaco con delega alle Opere pubbliche e ai Trasporti–. Non solo migliorerà la sicurezza in caso di eventi alluvionali, ma permetterà una viabilità più scorrevole per residenti, imprese e grandi aziende. L’amministrazione continuerà a monitorare da vicino l’andamento dei lavori, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti dei cittadini”.

Un’opera dunque fondamentale per Savigliano, che dovrà ancora sopportare alcuni mesi di disagi in vista di un miglioramento strutturale duraturo della rete viaria e della sicurezza del territorio.