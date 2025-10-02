Bra: proposta di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

Un gruppo di cittadine e cittadini braidesi ha avviato una proposta ufficiale al Consiglio Comunale per conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, giurista italiana e attuale Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

La proposta nasce dal desiderio di riconoscere il valore di una figura che, con competenza giuridica, rigore morale e indipendenza intellettuale, porta la voce del diritto internazionale nelle sedi più autorevoli del mondo.

Francesca Albanese, autrice di studi e pubblicazioni di riferimento sul tema dei rifugiati palestinesi e sul diritto umanitario, ha dedicato la sua carriera alla tutela delle persone private dei propri diritti fondamentali, lavorando con organizzazioni internazionali, università e istituzioni di primo piano.

"Con questo gesto – spiegano i promotori – vogliamo ribadire che Bra è città di pace, giustizia e solidarietà, e indicare alle nuove generazioni un esempio concreto di impegno civile e difesa dei diritti universali".

Per sostenere l’iniziativa è stata attivata una raccolta firme online, aperta a cittadine, cittadini e associazioni del territorio, CLICCARE QUI

Le firme raccolte verranno presentate al Sindaco Gianni Fogliato e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché l’assemblea cittadina possa valutare il conferimento di questo riconoscimento.

I promotori sottolineano come il sostegno delle realtà associative e della società civile braidese possa rendere questa iniziativa non solo un atto simbolico, ma un gesto corale di responsabilità e speranza.