Roccabruna è pronta ad accogliere il suo nuovo parroco don Giovanni Banchio

Tre Parrocchie, un’unica comunità. A Roccabruna domani pomeriggio, sabato 4 ottobre, alle ore 16, nella Parrocchia di Sacra Famiglia avrà luogo la celebrazione d’ingresso del nuovo parroco: Giovanni Banchio.



Per tutti Don Gion, dall’ottobre 2020 è parroco “in solidum” e moderatore di Dronero, Tetti, Cartignano e Monastero. Dopo la celebrazione di insediamento, domenica 21 settembre, a Villar San Costanzo ed alla frazione Morra, con le tre Parrocchie di Roccabruna guiderà in totale 8 circoscrizioni ecclesiastiche.

L’incarico a seguito dei trasferimenti del parroco di Roccabruna don Marco Bruno e del parroco di Villar San Costanzo don Carlo Cravero.



“Lo spostamento verso nuove comunità di Don Marco e di Don Carlo ha suscitato sorpresa, forse sgomento, molti interrogativi - ha scritto ai fedeli sul bollettino parrocchiale - A metà ottobre arriverà Don Andrea Borello che si unirà a me e a Don Michelangelo. E ci sarà anche Don Piermario Brignone ad aiutarci, soprattutto nei fine settimana, per le messe.”

Consapevole della sfida che lo attende, ma forte della parola Dio, don Gion si affida ed accoglie il nuovo incarico: “Il Vangelo ci chiede uno sguardo sereno e fiducioso sul futuro”.

Inizia così per lui un nuovo cammino.