Savigliano: flashmob in piazza Santarosa per Gaza

Il “Tavolo della pace di Savigliano” organizza per domani, sabato 4 ottobre, alle 18 in piazza Santarosa un flashmob a sostegno di Gaza e della Flotilla, dopo l’abbordaggio da parte della marina israeliana delle navi della spedizione Global Sumud Flotilla.

La manifestazione intende, come spiegano gli organizzatori, “chiedere al Governo italiano di schierarsi contro il genocidio in atto”.

Nel corso dell’iniziativa i partecipanti porranno sopra un lenzuolo bianco delle barchette di carta colorate, simbolo della Flotilla e della speranza di pace.

L’appuntamento saviglianese si inserisce nell’ondata di mobilitazioni che, a partire da mercoledì 1° ottobre, hanno animato diverse città italiane dopo l’intercettazione delle navi da parte delle forze navali israeliane.

L’azione ha portato all’arresto di circa quaranta italiani, tra cui quattro parlamentari: il senatore M5S Marco Croatti, l’eurodeputata Pd Annalisa Corrado, il deputato Pd Arturo Scotto e l’eurodeputata dei Verdi Benedetta Scuderi. Espulsi dalle autorità israeliane, sono atterrati poche ore fa a Fiumicino.

A Savigliano non è la prima volta che si tengono manifestazioni a sostegno di Gaza e per la pace.

Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse iniziative: dalle donne che, reggendo ciascuna una delle lettere che compongono la frase “Cessate il fuoco”, hanno lanciato appelli contro la guerra, ai lenzuoli bianchi esposti a fine maggio per il flashmob “sudari per Gaza”, fino alla manifestazione di luglio “Facciamo rumore per Gaza”.

Domani piazza Santarosa tornerà dunque a farsi teatro di un messaggio di solidarietà e di pace, con un gesto semplice ma carico di significato.