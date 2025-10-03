Domani e domenica all'Oktoberfest Cuneo le selezioni per la Nazionale che andrà ai prossimi Mondiali dei boscaioli

Domani, sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 13.30, presso l’area eventi di Oktoberfest Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), si svolgerà la terza e ultima della selezione nazionale valevole per rappresentare l’Italia al 36° Campionato Mondiale di Disboscamento (World Logging Championship) in programma in Slovenia nel marzo 2026.

Per due giorni una ventina di atleti provenienti da tutta Italia, si sfideranno nelle cinque specialità del “Pentathlon del Boscaiolo”.

Le adrenaliniche prove tecniche e gli abbattimenti con le motosegheandranno avanti per tutta la giornata di sabato e fino al tardo pomeriggio di domenica 5 ottobre, quando si terrà la premiazione della competizione e verranno annunciati i nomi dei cinque atleti che andranno a difendere i colori dell’Italia l’anno prossimo a Šentjernej.

Per assistere alle emozionanti sfide è sufficiente accedere all’area eventi di Oktoberfest Cuneo, aperta ad ingresso libero e gratuito sia il sabato che la domenica a partire dalle ore 11. Per maggiori informazioni scrivere a federazioneitalianaboscaioli@gmail.com.