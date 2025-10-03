La Vespa, leggenda della storia industriale italiana, in un'esposizione di Confindustria Cuneo

Dopo il successo delle precedenti esposizioni dedicate al mondo dei motori – “Le 175cc, moto che hanno segnato un’epoca”, “Vincenzo Lancia: quando l’ingegneria incontra il design” e “50cc: le due ruote che hanno messo in moto l’Italia” Confindustria Cuneo promuove un nuovo appuntamento, dedicato interamente al mito italiano delle due ruote, realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo e in collaborazione del Vespa Club Cuneo e Ruote d’epoca di Cherasco.

La Vespa non è solo un semplice mezzo di trasporto, ma un'emblema dell'italianità nel mondo e della rinascita del nostro Paese nel secondo dopoguerra. Progettata nel 1946 da Corradino D'Ascanio per Piaggio, la sua combinazione di design innovativo e il senso di libertà, hanno reso lo scooter un'icona globale, capace di influenzare mode, cultura e abitudini, nonché di rappresentare un elemento di emancipazione femminile.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle 18, nel parco "Amilcare Merlo" di Confindustria Cuneo, in via Bersezio 9, si potranno ammirare ben 29 modelli originali di Vespa, che coprono oltre 30 anni di storia. L'ingresso alla mostra è gratuito.

Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, invita tutti a visitare la mostra ricordando: «La Vespa non è solo uno scooter, ma un’icona senza tempo dell’identità italiana. Va oltre l’interesse di appassionati e collezionisti: rappresenta un patrimonio culturale fatto di creatività, ingegno e capacità di evolversi. Ha segnato la vita di intere generazioni e ha incarnato, soprattutto per i giovani e per le donne, l’ideale di indipendenza e libertà. È proprio puntando su queste caratteristiche – innovazione, eleganza e determinazione – che dobbiamo continuare a investire nel 'made in Italy', affinché esempi come quello della Vespa possano essere fonte di ispirazione anche per il mondo industriale di domani».