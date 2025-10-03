 / Eventi

Saluzzo: domenica l’orgoglio degli artiglieri del Gruppo Aosta invade la città [FOTO]

Domenica 5 ottobre, il 29° raduno di chi fece il militare alla ex caserma Musso. Alle 9,45 la sfilata lungo le vie del centro. Una targa in piazza Montebello in onore ai caduti del Gruppo. L’opera degli studenti del Liceo Soleri Bertoni, omaggio al capitano Mario Musso

Raduno 2024 degli Artiglieri del Gruppo Aosta a Saluzzo - foto Paola Ravazzi

Saluzzo, domenica 5 ottobre, ospita l’evento, sempre emozionante, del raduno  del "Gruppo Aosta".

Si giunge quest’anno al 29° raduno degli artiglieri che fecero il servizio militare alla caserma Mario Musso, in piazza Montebello, tra il 1951 e il 1991, quando, a seguito di un riordino dell'esercito, il gruppo “Aosta” lasciò definitivamente la  "Musso” per trasferirsi alla caserma “Perotti”  di Fossano. 

Si stima l’arrivo di un migliaio  di ex alpini da tutto il Piemonte, Liguria e Francia per l'incontro che è un momento di memoria militare e di forte legame di affetto e stima che dura nel tempo.

La giornata diventa occasione di  ricordo, condivisione, allegria  e appartenenza al corpo degli Alpini. Si rivedono gli  amici e luoghi della “naja” vissuti in città. 

Sono momenti importanti della vita che ci fanno apprezzare quello che è stato il nostro passato giovanile, rivisto e rivissuto oggi, con occhi più maturi e consapevoli rivivendo insieme le emozioni di quegli anni e ricreare nuovi indimenticabili momenti, senza dimenticare chi non c’è più - sottolinea il generale Giacomo Verda.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 nel piazzale Vittorio Veneto, davanti al monumento della stazione, per il cerimoniale dell’alzabandiera, l’onore ai caduti. Alle 9,45 partirà il corteo, con i gruppi, associazioni, gonfaloni, gagliardetti,  le autorità militari e civili. Percorrerà le vie del centro, imbandierate per l’onore al Gruppo Aosta e raggiungerà  l'ex caserma, cuore dell'iniziativa, luogo simbolo degli artiglieri. Alle 10,30 una seconda cerimonia d’onore  davanti all’obice in piazza Montebello. Qui sarà inaugurata una targa in ricordo dei Caduti "dell’Aosta".

A mezzogiorno gli studenti dell'indirizzo artistico del  liceo Soleri Bertoni, che ora “abitano” la ex Caserma ogni giorno per le lezioni scolastiche, presenteranno la loro opera omaggio al Capitano Mario Musso e a ricordo della Prima Guerra Mondiale. L'opera troverà posto permanente nella caserma.

L'iniziativa si inserisce infatti anche in un percorso di celebrazioni dedicati al Capitano Mario Musso, medaglia d’oro al valore militare, saluzzese,  nato il 30 gennaio del 1876.

Il raduno, dicono gli organizzatori è sempre un'occasione di ricordo, condivisione e appartenenza al corpo degli Alpini e alla Patria per chi dà valore alla stima, all'amicizia  e a questi intensi momenti di vita condivisi.

Raduno 2024 degli Artiglieri del Gruppo Aosta a Saluzzo - foto Paola Ravazzi

