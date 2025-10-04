 / Attualità

Attualità | 04 ottobre 2025, 16:50

Confindustria Cuneo in Giappone per l’Expo: intervista a Carmine Maffettone (Pegaso Mercatorum San Raffaele) [VIDEO]

In occasione dell’Expo di Osaka, 14 aziende cuneesi hanno preso parte a una missione economica per esplorare nuove opportunità commerciali in Giappone

Carmine Maffettone

Dal 30 settembre al 3 ottobre, quattordici aziende cuneesi hanno partecipato all’Expo di Osaka, contribuendo alla più ampia rappresentanza regionale di Confindustria Piemonte.

La missione, inaugurata dal convegno “Piemonte meets Osaka” al Padiglione Italia, ha visto coinvolte imprese come Almec, Argea, Bios Management, Compet-e, Cuneo Lube, Eliotec, Fimet, Flextech, FTS, Marcopolo Engineering, Silvateam, Sisea, Università Pegaso e Versya.

In agenda tre visite industriali chiave – Nissha, Toyota e Panasonic – per rafforzare la cooperazione economica e promuovere l’eccellenza piemontese nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto.
 

Il commento di Carmine Maffettone (Pegaso) nell'intervista che pubblichiamo di seguito.


 

Come opera il Piemonte in Giappone

Con 1,3 miliardi di interscambio nel 2024 e un export da 723 milioni, il Piemonte è snodo chiave nei rapporti economici con il Giappone. Crescono i comparti agroalimentare, farmaceutico e tessile, spinti dalla richiesta nipponica di innovazione. A livello industriale, la regione accoglie 19 sedi legali di aziende giapponesi e 50 stabilimenti attivi, con oltre 5.200 occupati.


 

redazione

