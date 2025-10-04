Corso di Difesa Personale: impara a proteggerti con il Kodokan Cuneo

Se stai cercando un modo per sentirti più sicuro nella vita di tutti i giorni, l'ASD Judo Kodokan Cuneo lancia un nuovo corso di difesa personale rivolto ad adulti e ragazzi a partire dai 16 anni. L'obiettivo non è solo imparare a reagire in situazioni di pericolo, ma anche acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

Le lezioni si terranno ogni mercoledì, dalle 20:00 alle 21:00, presso la palestra Sport Area a Borgo San Giuseppe, sede del Kodokan Cuneo.

Sotto la guida di istruttori qualificati, il corso offre un approccio pratico e realistico. Ogni lezione prevede una prima fase di riscaldamento, seguita da esercizi individuali e in coppia. Verranno insegnate tecniche di base e strategie semplici, ma efficaci, per sapersi difendere in diverse situazioni che si possono presentare nella vita quotidiana. L'attenzione sarà posta sull'uso dell'intelligenza e della tecnica, più che sulla forza fisica, rendendo il corso accessibile a tutti.

Per permetterti di scoprire il corso senza impegno, il Kodokan Cuneo offre lezioni di prova gratuite. Per informazioni e iscrizioni, puoi contattare il numero 347 2356469 (anche tramite WhatsApp) o seguire il club sui social.