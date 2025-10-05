A Cuneo meditazione e danza per la pace a Gaza

Un momento di raccoglimento, connessione e speranza: è questo il significato dell’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Vyvi, con sede a Camoglieres, Macra che oggi, domenica 5 ottobre, alle 20.45, invita la cittadinanza a partecipare a un incontro di meditazione e danza celebrativa in piazza Europa, presso il Gazebo del Presidio di Cuneo.



L’evento nasce in collaborazione con il Comitato Cuneo_per_Gaza, con l’intento di unire le persone in un gesto collettivo di pace e solidarietà.

“Quello che sta accadendo nel mondo, e in particolare a Gaza, ci tocca profondamente - spiegano dall'associazione -. Oggi più che mai sentiamo la necessità di unirci per invocare la pace, chiedere la fine del genocidio e onorare le vittime innocenti. Vogliamo seminare insieme i germogli di una nuova umanità”.