I bambini della primaria Santarosa in visita alla casa di riposo Chianoc per la Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, che ricorre il 2 ottobre, le classi 5ªC e 5ªF dell’Istituto comprensivo Santorre di Santarosa di Savigliano hanno fatto visita alla casa di riposo Chianoc.

“È stata una mattinata davvero speciale piena di sorrisi, colori ed emozioni – dicono i docenti che hanno accompagnato gli allievi e le allieve. – Insieme ai nonni abbiamo svolto un’attività di foliage: abbiamo realizzato un quadretto con foglie e farfalle per accogliere l'autunno. Poi tutti i bambini hanno lasciato la propria impronta su un grande albero disegnato su un cartellone. Abbiamo anche preparato per gli ospiti un lavoretto e una lettera per dire loro quanto sono importanti e quanto bene gli vogliamo. I loro sguardi emozionati ci hanno fatto capire quanto siano stati felici di ricevere i nostri doni e di aver trascorso del tempo insieme. Al termine dell’incontro gli anziani ci hanno offerto un Kinder e una caramella: un piccolo gesto che ci ha fatto sentire accolti e coccolati. Questa esperienza ci ha insegnato quanto sia prezioso trascorrere del tempo con i nonni, condividere con loro momenti di gioia e regalare un po’ di allegria. È stata una giornata che porteremo sempre nel cuore”.