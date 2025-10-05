Il grazie dell'AOGOI per l’ASLCn2 e la Fondazione Ospedale Alba-Bra: "

"Un convegno con interessanti relazioni in una sede funzionale, ben attrezzata e molto accogliente" - sono queste le parole del Segretario Regionale AOGOI Valle d’Aosta, Livio Leo - a margine del Convegno interregionale AOGOI( Associazione ginecologi e ostetrici ospedalieri italiani) Regioni Piemonte –Liguria e Valle d’Aosta che si è tenuto presso l’auditorium dell’Ospedale Ferrero di Verduno il 26 e 27 settembre (leggi qui).

"Sono parole che ci fanno davvero piacere – commenta la Dott.ssa Rosalba Giacchello, riconfermata Segretaria regionale AOGOI Regione Piemonte- e a nome di tutti i partecipanti voglio ringraziare non solo le colleghe e i colleghi che hanno portato la propria esperienza di lavoro,ma anche l’ASL Cn2 e La Fondazione Ospedale ALBA-BRA per averci accolto in modo tanto attento a dimostrazione della volonta, piu’ volte sottolineata ,di voler sostenere iniziative che mirano a migliorare la formazione degli operatori.

A tale proposito ha suscitato grande ammirazione la visita al LABSI (laboratorio di Simulazione avnzata) che proprio il 27 settembre ha festeggiato un anno di vita.

La Dott.ssa Poglio Anna e il Dott.Valerio Stefanone direttrice e responsabile scientifico del Centro con l’aiuto di Andrea Armellino e Mariano Schellino hanno mostrato le varie apparecchiature e il loro funzionamento e sicuramente, visto l’entusiasmo manifestato, nasceranno proficue collaborazioni con altri centri regionali ed extraregionali.

Speriamo quindi che queste iniziative possano rendere sempre migliore la nostra assistenza a tutte le donne perche questo è il vero obbiettivo della nostra Associazione".