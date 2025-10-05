Triangolare “Memorial Enzo Demaria” ad Alba: passione infinita per il calcio [FOTO]

Si è disputata ieri nello stadio “Michele Coppino” di Alba la terza edizione del “Trofeo Memorial Enzo Demaria”, triangolare di Calcio Disability, organizzato dalle sezioni Veterani dello Sport e Panathlon albesi, con la collaborazione dell’Albese Calcio, del Comune di Alba e di alcuni sponsor.

La manifestazione è stata ideata in ricordo di Enzo Demaria, sindaco della città dal 1990 al 1999, grande sportivo, ottimo calciatore nelle file della squadra cittadina negli anni ‘60, e nel cuore di tutti gli albesi per essere stato un saldo riferimento durante i tragici giorni dell’alluvione del 1994 e il simbolo della rinascita della città.

In questa occasione la manifestazione ha visto scendere in campo le squadre Senza Limiti ASD di Torino, SportAbili Aps ASD di Alba e Albese 1917 Special, che hanno dato vita ad un torneo emozionante e spettacolare di calcio a 7, preceduto dall’esibizione dei Musici e Sbandieratori del Borgo “Patin e Tesor” della città di Alba.

La vittoria finale è andata all’Albese 1917 Special, realtà nata recentemente, che ha dovuto sudarsela parecchio contro due squadre molto combattive (due partite si sono concluse ai tiri di rigore) in un clima di sportività e amicizia.

Il “terzo tempo”, con le premiazioni si è svolto nella sede della Bocciofila Albese, alla presenza del sindaco Alberto Gatto, dell’assessore allo sport Davide Tibaldi, del presidente Veterani dello Sport Giulio Abbate, del presidente del Panathlon Gianni Barbero, delle bravissime coordinatrici Orsola Bonino, Alida Camera e Graziella Costa e della signora Gabriella, moglie di Enzo Demaria, scomparso il 27 febbraio del 2023.

Un ringraziamento particolare va agli accompagnatori e responsabili delle squadre, agli arbitri della sezione CSI albese Salvatore Bertucci, Enzo Pileci e Armando Sonnati, e naturalmente ai giocatori scesi in campo, che hanno dimostrato grande preparazione e in alcuni casi notevoli capacità tecnico/atletiche.

Arrivederci all’edizione 2026.

