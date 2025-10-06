Camminare e pedalare per la pace in una splendida giornata autunnale a Mondovì

Domenica 5 ottobre tutti i cippi e le lapidi partigiane di Mondovì hanno ricevuto uno sgargiante garofano rosso di carta, fatto a mano con molta cura, per ricordare ancora, e sempre, ogni persona partigiana che ha lottato contro il fascismo, per la libertà.

Ad ogni cippo e lapide, le storie locali della Resistenza partigiana di 80 anni fa, si sono intrecciate con le storie di donne della Resistenza partigiana oggi nel mondo. Momenti emozionanti, intensi. Un filo solidissimo e vibrante che tesse memoria e presente, senza confini di tempo, di spazio, che crea una resistente tela di consapevolezza e determinazione per “far la guardia alla libertà”. Sempre, ovunque. Con questi presupposti si è svolta la seconda edizione di “Cammina e pedala per la Pace” organizzata dalle Donne in cammino di Mondovì.

Partendo da Piazza Franco Centro, passo dopo passo per una quarantina di persone e pedalata su pedalata per una ventina, fino a convergere tutte e tutti nella piazzetta tra sala Scimé e Municipio. Una giornata ottobrina dal clima delizioso, le letture sui partigiani di ieri e sulle partigiane di oggi dal libro “Far la guardia alla libertà”, dedicato alla partigiana monregalese Paola Garelli, le magliette al “grido” BASTA GUERRA, le riflessioni che nascono e si condividono strada facendo.

E in chiusura, oltre agli interventi di alcune delle Donne in cammino, le parole schiette e commoventi di Claudia Pinelli, figlia del ferroviere, partigiano e anarchico, Giuseppe Pinelli, arrestato per accertamenti nel 1969, dopo la strage di Piazza Fontana, di cui risultò poi essere del tutto estraneo, e “accidentalmente” precipitato dal quarto piano della Questura di Milano.

Una mattinata toccante e decisa che per molti è continuata condividendo anche un pranzo squisito e corroborante al Caffè Sociale.

Le Donne in cammino per la pace di Mondovì si ritrovano tutti i mercoledì al Caffè Sociale, piazza Franco Centro, dalle ore 15 alle 16.30 per ricamare, e dalle 16.30 alle 18, per discutere, organizzare, progettare. Ogni giorno, dalle ore 18 alle ore 19, Presidio per Gaza davanti al Municipio di Mondovì.

