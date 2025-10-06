Ceva campione di pallapugno in C1, i complimenti dell'amministrazione comunale

Un trionfo tutto cebano nella pallapugno. Il Ceva infatti si aggiudica il campionato 2025 della Serie C1 grazie al talento, alla passione e all’impegno di Mirco Piccardo, Fabio Rosso, Francesco Bottero e Mattia Filippi.

Grande soddisfazione da parte di tutta la comunità, soddisfazione che si riflette anche nelle parole dell’Amministrazione comunale.

“I ragazzi della pallapugno sono un fiore all’occhiello per la nostra città e questo risultato ne è la dimostrazione tangibile.” Dichiara il sindaco Fabio Mottinelli.

“La vittoria in un campionato prestigioso come quello della C1 è un orgoglio per tutti noi. Sostenere lo sport, i valori che questo veicola soprattutto tra i più giovani e l’approccio a uno stile di vita attivo è un dovere per chiunque rappresenti una collettività e ci auguriamo che questa dimostrazione di sportività e bravura sia di esempio per tanti altri ragazzi.”

Parimenti entusiasta il consigliere delegato allo Sport, Manuel Alciati: “La città ha sempre creduto e continua a credere fermamente nei benefici dello sport sotto ogni punto di vista: fisico, mentale, sociale. Complimenti a questa squadra, che ha messo muscoli, cuore e testa per arrivare a questa prestigiosa vittoria.”