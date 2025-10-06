Il Canile Rifugio 281 presenta il CANendario 2026: un anno all’insegna del “Play”

A San Michele Mondovì, domenica 12 ottobre alle ore 14.30 presso il Canile Rifugio 281 si terrà la festa e la presentazione ufficiale del nuovo CANendario 2026, il calendario da collezione che ogni anno sostiene gli ospiti del rifugio.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è il concetto di “Play”, inteso come tutto ciò che, sia per gli esseri umani sia per gli animali, non è obbligo o lavoro, ma fonte di benessere, felicità e condivisione: un gioco, una passeggiata, un momento di sport o semplicemente lo stare insieme.

E al Canile Rifugio 281 è successo davvero. Anche questa volta il progetto unisce mondi diversi, creando un calendario unico che mescola arte, sport e vita quotidiana. I cani del 281 sono stati protagonisti di scatti indimenticabili insieme a discipline come yoga, tennis, karate, arrampicata, triathlon, scherma, scacchi, fitness e molto altro.

E in copertina un omaggio a Mondovì: grazie al sostegno, supporto di Gianni Curti, una copertina incredibile con i volontari del canile, Cloe ospite storica e in volo una bellissima mongolfiera.

Un ringraziamento speciale va a tutte le società sportive e ai tanti sportivi che hanno accolto l’invito, regalando non solo foto straordinarie, ma anche attimi di condivisione che resteranno nel cuore dei volontari e, soprattutto, dei cani. Ancora una volta, grazie alla professionalità del fotografo Davide Comandù, grazie al quale il CANEndario si conferma non solo un oggetto solidale, ma anche un vero e proprio calendario da collezione.

Come sempre, l’intero ricavato sarà destinato al sostegno del rifugio, che ogni giorno si prende cura con dedizione dei suoi ospiti. «I nostri cani dimostrano che non esistono animali di “serie B”, ma soltanto esseri meravigliosi che meritano rispetto e una nuova opportunità», sottolineano i volontari.

Alla presentazione del 12 ottobre saranno presenti gli sportivi protagonisti degli scatti, i volontari e naturalmente i cani del rifugio, per un pomeriggio di festa, convivialità e divertimento.

L’invito è aperto a tutti: non mancate!

Per informazioni:

Canile Rifugio 281, Via San Paolo 2/A, San Michele Mondovì (CN)

Tel. 347 8810064 www.geassociazione.eu



