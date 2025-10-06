"SBAM! Un percorso nella Pop Art": ultimo Walking Tour a Cherasco

Ultimo appuntamento con i Walking Tour di Cherasco: domenica 19 ottobre, alle ore 16.30, presso l’ufficio turistico di Cherasco, il tema è SBAM! Un percorso nella Pop Art.

La Pop Art è arrivata a Palazzo Salmatoris di Cherasco con una mostra che illustra il movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo, elevando le figure e gli oggetti della quotidianità consumistica a dignità artistica. Nata tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, la Pop Art ha sfidato le convenzioni, ha sovvertito le gerarchie estetiche trasformando il quotidiano in straordinario e rendendo l’arte accessibile e immediata.

A Palazzo Salmatoris il percorso guidato inizierà con il Nouveau Réalisme e le opere significative di artisti pionieri come Arman, César e Daniel Spoerri; quindi sarà fatta un’ampia panoramica sulla Pop Art americana, rappresentata dai lavori di protagonisti indiscussi come Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Indiana. A seguire, uno spazio importante sarà riservato alla Pop Art italiana, con una selezione di opere di autori quali Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Valerio Adami ed Emilio Tadini. Si terminerà con uno sguardo sull’arte contemporanea, attraverso le creazioni di artisti come Endless, Maifo e Renè.

Il viaggio tra creatività e cultura pop si concluderà poi nella chiesa di San Gregorio che ospita una mostra complementare a quella di Palazzo Salmatoris: cioè opere della Cracking Art, un collettivo artistico italiano nato nel 1993. Celebre per le installazioni urbane di animali di grandi dimensioni realizzati in plastica rigenerata, il gruppo propone un’estetica in bilico tra natura e artificio, trasmettendo un messaggio critico e consapevole sulle questioni ambientali e sociali contemporanee.

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: Ritrovo ore 16:30 | Durata: circa 1h 30′

Luogo di ritrovo: ufficio turistico, Via Vittorio Emanuele 79, Cherasco (CN)

Costo: € 7 a persona

Prenotazione obbligatoria: online tramite www.visitlmr.it (sezione “esperienze” → “Walking Tour”)