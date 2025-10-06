Sostenibilità, un business per le imprese. Lo spiega Confartigianato Cuneo in un evento all’Open Baladin di piazza Foro Boario

Un appuntamento di grande rilevanza per il tessuto imprenditoriale locale, chiamato a confrontarsi su uno dei temi più strategici del presente e del futuro: la capacità di integrare nei processi aziendali principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, trasformandoli in un vero e proprio motore di sviluppo. Tra i suoi obiettivi offrire spunti e strumenti pratici per comprendere come il bilancio di sostenibilità non rappresenti solo un documento da presentare alle banche, ma un vero e proprio biglietto da visita per il mercato, capace di valorizzare la reputazione aziendale, rafforzare la fiducia di clienti e stakeholder e migliorare l’accesso al credito. Nutrito il parterre dei relatori: Luca Crosetto presidente della Camera di Commercio di Cuneo e presidente di Confartigianato Cuneo, Michele Quaglia vice presidente di Confartigianato Cuneo, Joseph Meineri direttore generale di Confartigianato Cuneo, Augusto Bianchini, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e amministratore delegato di Turtle Srl, Antonio Candotti, partner WST e head of CSR, Stefano Ramero, responsabile dell’area tecnica di Confartigianato Cuneo. L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare ai convenuti la proposta consulenziale di Confartigianato in materia ambientale con il servizio ConfESG.

A seguire l’intervista a Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo.