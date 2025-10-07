Nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre tutti i defibrillatori automatici esterni (DAE) della Città cardioprotetta non saranno disponibili in quanto sottoposti alla periodica verifica e manutenzione da parte di ditte specializzate.
«I DAE sono strumenti determinanti nelle situazioni di emergenza e, in quanto tali, devono essere sottoposti a una scrupolosa manutenzione – spiega la vicesindaca Beatrice Aimar –. Sono interventi di necessaria importanza e si svolgeranno nel più breve tempo possibile».
La temporanea messa fuori servizio delle postazioni è stata comunicata alla centrale operativa del 118 e segnalata sul portale DAE della Regione Piemonte.
07 ottobre 2025
A Busca manutenzione DAE: dispositivi non disponibili il 7 e 8 ottobre
Tutti i defibrillatori automatici esterni del Comune saranno temporaneamente fuori servizio per controlli periodici obbligatori
