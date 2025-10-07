All'asilo Regina Margherita di Saluzzo bandierine e corteo per la Pace

La mattinata di venerdì 3 ottobre è stata caratterizzata dallo sciopero generale e dai cortei pro Pal. Da Milano a Roma, da Torino a Napoli, tante le manifestazione in numerose città italiane e molto partecipate dalla popolazione di tutte le fasce di età.

A Saluzzo anche i bambini dell’asilo Regina Margherita hanno voluto prender parte alla manifestazione. Hanno realizzato una bandierina con i colori della pace, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno partecipato ad una "Sfilata per la pace" nelle vie di Saluzzo.

Idealmente si sono uniti ai cortei sorti nelle principali città, hanno cantato alla pace e alla fine delle guerre nelle quali muoiono intere famiglie.

L'iniziativa organizzata dal personale e dall'Amministrazione della scuola ha l'intento di sensibilizzare i bambini fin da piccoli sul tema del rispetto reciproco e della lotta alla violenza.