Montebellina Insieme e Moretta Due: ad Alba nasce una rete per ridare vita al quartiere

Non un bilancio, ma un punto di partenza. Oggi, martedì 7 ottobre, alle 18.30, presso l’ufficio dello Sport, in via Manzoni 8, le realtà associative dei quartieri Montebellina e Moretta Due incontreranno l’assessore Davide Tibaldi per condividere proposte e prospettive in vista della stagione 2025/26.

La riunione nasce dalla volontà di proseguire il percorso avviato lo scorso anno dalla Comunità Valle Cherasca e dalla Lampada Magica, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Moretta Due. Un’alleanza che ha mosso i primi passi con il gruppo di cammino “Natura e Mente”, esperienza che ha saputo unire salute, socialità e cura del territorio.

Tra i temi al centro dell’incontro vi sarà la possibilità di rilanciare l’area sportiva di via Alcide De Gasperi, un luogo che negli anni scorsi era diventato punto di riferimento per i residenti grazie alla dedizione di Ted Pascale, figura ricordata per averne promosso la valorizzazione. Oggi l’obiettivo è restituire a quello spazio la sua vocazione comunitaria, aperta a progetti sportivi, ricreativi e aggregativi.

"L’area ha un potenziale enorme – spiega Gianfranco Giordano, del Comitato di Quartiere Moretta Due – e merita di tornare a essere un punto di riferimento per giovani, famiglie e anziani. Tra le idee di programmazione vi è la creazione di un percorso vita che, partendo dal circolo di via Montebellina e costeggiando il Cherasca, possa arrivare fino ai campi di via De Gasperi. Sarebbe un modo per connettere le persone attraverso il movimento e la natura, riscoprendo un benessere semplice e condiviso."

Il progetto prevede un ricco calendario di attività in fase di definizione: camminate mensili e picnic, Cinema al parco, laboratori di teatro e fotografia, plogging ambientale con La Lampada Magica, incontri di mindfulness e una festa annuale dello sport, tutti momenti pensati per promuovere salute, inclusione e relazioni di prossimità.

Un ruolo centrale è affidato alla Comunità Valle Cherasca, nata per valorizzare il territorio attraverso iniziative di benessere e cultura. “L’obiettivo è infittire le relazioni di cura e creare conversazioni che aiutino la comunità a rinnovarsi, in un momento di grande cambiamento sociale”, spiegano i promotori.

Giordano aggiunge: "Desidero ringraziare l’ingegner Lorenzo Boretto, presidente dell’associazione Montebellina Insieme, per la disponibilità e l’apertura verso nuove sinergie. È importante unire le forze: solo così possiamo ricreare quello spirito solidale e inclusivo che ha sempre contraddistinto il Borgo Moretta. L’intento è di coinvolgere anche altre associazioni del territorio, per mettere in rete esperienze e persone, restituendo alla nostra comunità un’anima viva e partecipata."