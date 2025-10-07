Pulci e zecche: come distinguere e contrastare questi comuni parassiti di cani e gatti

Quando pensiamo a un amico a quattro zampe, pensiamo a fedeltà, affetto, compagnia. Meno piacevole è pensare che il nostro migliore amico possa diventare l'ospite di spiacevoli parassiti come pulci e zecche . Questi due parassiti, ben diversi tra loro, hanno purtroppo in comune l'attrazione per il sangue dei nostri cani e gatti, da cui si nutrono.

Le pulci sono piccoli insetti senza ali. Amanti del salto, grazie ai loro potenti arti posteriori, riescono a raggiungere facilmente il loro ospite. Una volta trovata casa nel pelo del nostro amico, una pulce adulta difficilmente la lascerà durante la sua vita, nutrendosi del suo sangue e liberando nell'ambiente fino a 50 uova al giorno. Il risultato? Un'infestazione che può estendersi ben oltre il mantello del nostro animale, in tutto l'ambiente circostante.

È fondamentale, quindi, non solo prevenire la comparsa delle pulci sul nostro pet attraverso la profilassi antipulci, ma mantenere alto il livello di igiene anche nella nostra casa. Un ambiente pulito, infatti, rende più difficile il proliferare di questi sgraditi ospiti.

Diverse dalle pulci, ma altrettanto indesiderabili, sono le zecche. Questi parassiti, a differenza delle pulci, non sono insetti ma fanno parte della famiglia dei ragni. Anch'esse si nutrono del sangue dei nostri amici a quattro zampe, ma il loro ciclo vitale è diverso e può coinvolgere uno o più ospiti.

Ulteriore aggravante è il fatto che entrambi possono essere portatori di patogeni e malattie, anche gravi per l'uomo. Di qui l'importanza, ancora una volta, dell'igiene ambientale e della profilassi antiparassitaria.

In conclusione, la salute del nostro pet passa anche attraverso la lotta ai parassiti. Conoscere i nostri nemici, capire come funzionano e prevenirne l'infestazione, è la strategia vincente per garantire al nostro amico a quattro zampe una vita lunga e felice.











