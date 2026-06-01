Milano in trasformazione: mobilità, ambiente e attualità su QuaMilano

Milano non è una città statica. Negli ultimi anni ha avviato una delle trasformazioni urbane più significative d'Europa: nuove linee della metropolitana, estensione della rete ciclabile, Zone a Traffico Limitato ridisegnate, quartieri interi ripensati secondo criteri di sostenibilità. Cambiamenti che non sono solo estetici, ma ridisegnano abitudini, tempi di spostamento e qualità della vita di centinaia di migliaia di persone.

Parallelamente, il tema ambientale è diventato centrale nel dibattito pubblico milanese. La qualità dell'aria, la gestione del verde urbano, gli orti di quartiere, i tetti giardino, le politiche di riduzione delle emissioni: Milano sta costruendo una narrativa green che si scontra però con la realtà di una metropoli densa, trafficata e ad alta intensità produttiva. La tensione tra sviluppo e sostenibilità è uno dei motori dell'attualità cittadina.