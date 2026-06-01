Curiosità statistiche su Francia - Senegal e Inghilterra - Croazia ai Mondiali 2026

Sono 12 i gironi, ognuno di 4 squadre e il regolamento di qualificazione resta lo stesso per le prime due classificate, ma la novità riguarda le 8 migliori terze classificate, che avranno la possibilità di andare nella fase diretta.

Di conseguenza, la fase a eliminazione diretta parte dai sedicesimi di finale e saranno 104 i match in totale. Abbiamo scelto due partite interessanti che coinvolgono due club favoriti nella top 3 per la vittoria, più un outsider che ha raggiunto la finale nel 2018.

Francia - Senegal del 16 giugno alle ore 21

Match difficile per la Nazionale Africana, che dovrà affrontare la finalista delle ultime due edizioni FIFA, che ha trionfato nel Mondiale 2018, ma ha perso contro l'Argentina nel Mondiale 2022.

Le statistiche delle scommesse Francia - Senegal non lasciano spazio a interpretazioni troppo fantasiose, perché la vittoria della Francia è quotata a 1.4, con il simbolo over 2.5 leggermente favorito a 1.8 sull'under 2.5 quotato a 1.9. Tra le interpretazioni statistiche plausibili c'è il Multigol 1 - 3 quotato a 1.4.

Stando a questi dati, il Senegal è sfavorito in questo match e anche per il passaggio del turno come seconda classificata, perché c’è la Norvegia nel girone, ma potrebbe azzardare il passaggio come migliore terza. La Francia parte a inizio Mondiale come seconda favorita per la vittoria del torneo, con la quota Antepost fissata a 5.5, subito dietro la Spagna favorita assoluta quotata a 5.

Dal punto di vista della rosa, la Nazionale Senegalese presenta diversi calciatori interessanti, che potrebbero comunque mettere in difficoltà i vice campioni del mondo francesi, come Diao del Como, che ha disputato un campionato strepitoso agguantando la qualificazione in Champions, ma anche Sarr del Crystal Palace e Mbaye del PSG.

Inghilterra - Croazia il 17 giugno alle ore 22

La situazione cambia nelle quote Inghilterra - Croazia, partita che si presenta statisticamente più equilibrata con la vittoria dell'Inghilterra quotata a 1.65, il pareggio fissato a 3.75, mentre la vittoria della Croazia è quotata a 4.75.

Le statistiche dei bookmaker in questo caso favoriscono l'under 2.5 quotato a 1.7, mentre l'over 2.5 è quotato a 2, infatti, questo è un match che potrebbe terminare nella forbice di 1 - 3 gol, col simbolo Multigol 1- 3 quotato a 1.36.

L'Inghilterra è la terza favorita per la vittoria del Mondiale, la sua quota Antepost oscilla tra 6.5 e 7, un valore che precede Argentina e Brasile quotate tra 9 e 9.5.

Attenzione però, perché questo match non è per nulla scontato, infatti, la Croazia è stata protagonista delle ultime due edizioni di Coppa del Mondo, arrivando fino in finale nel 2018 e perdendo 4 - 2 contro la Francia in un match pirotecnico e spettacolare, mentre nel 2022 ha battuto ai rigori il Brasile ai quarti e ha perso solo in semifinale contro l'Argentina.



















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