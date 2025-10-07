A Castagnito riprende la rassegna di incontri “Conoscere per comprendere”

Parte con la “Generazione Z”, a Castagnito, il nuovo ciclo di incontri organizzato dalla biblioteca comunale, che si terranno, con inizio alle 20.45, nella bella location del Teatro in via Allerino 1.

Ospite della prima serata saranno Donatella Signetti, insegnante e dirigente presso il Liceo Scientifico “Pellico-Peano” di Cuneo, il giornalista de La Stampa Piero Dadone e Gabriella Benzi, ex insegnante e dirigente scolastica.

Moderatore della serata sarà Carlo “Uccio” Porro, ex sindaco del paese roerino.

Il tema verterà appunto sui giovanissimi di oggi, alle prese con l’adolescenza e un mondo complesso che li vede sballottati fra Social e realtà, in un contesto di insicurezze e fragilità.

Queste serate di riflessione e confronto mirano a fornire un aiuto pratico per affrontare e resistere in un mondo sempre più complicato e per molti versi sconosciuto, da qui il titolo “Conoscere per comprendere”.

La rassegna proseguirà giovedì 13 novembre, sempre nel Teatro castagnitese con ospiti le dottoresse Giulia Tavilli e Marta Pelitti e il tema “Salute e benessere mentale over 50”.

L’ingresso agli incontri è libero e senza prenotazioni.