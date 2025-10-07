Alba, alla Fondazione Ferrero un omaggio a Pinot Gallizio con il film “Dérive Gallizio”

Venerdì 17 ottobre, alle 18.30, la Fondazione Ferrero ospiterà un appuntamento culturale di rilievo dedicato all’arte e al cinema d’autore. Il programma prevede l’incontro “Dérive Gallizio – Cronaca di un film”, che vedrà la regista Monica Repetto dialogare con la studiosa d’arte contemporanea Maria Teresa Roberto.

L’evento sarà seguito dalla proiezione di Dérive Gallizio (2001), pellicola realizzata da Pietro Balla e Monica Repetto, opera che racconta e interpreta il mondo e la poetica di Piero Simondo Gallizio, figura di spicco dell’avanguardia artistica italiana legata all’Internazionale Situazionista.

La serata, organizzata nella sede della Fondazione Ferrero in Strada di Mezzo 44, Alba, intende offrire al pubblico uno sguardo approfondito sulle contaminazioni tra cinema documentario e arte contemporanea, restituendo la vivacità culturale e il pensiero di Gallizio attraverso immagini, testimonianze e riflessioni dei protagonisti.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, e si annuncia una partecipazione interessata di appassionati d’arte, studiosi e cittadini.