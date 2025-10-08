A Borgo un laboratorio gratuito di fotografia per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni

L’Associazione Monserrato odv, in collaborazione con la fotografa ed educatrice Veruschka Verista, presenta Oltre l’Obiettivo: la fotografia come espressione artistica attraverso il collage, un laboratorio gratuito dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

L’appuntamento è per sabato 18 e sabato 25 ottobre, dalle 14.30 alle 17, nella suggestiva cornice del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.

“Oltre l’Obiettivo - spiegano dall'associazione - non è un semplice laboratorio di fotografia, ma un’occasione per esplorare l’arte in modo nuovo, creativo e accessibile. I partecipanti saranno guidati in un percorso che li porterà a scoprire la fotografia come strumento di espressione personale, capace di raccontare emozioni, idee e storie anche senza utilizzare la fotocamera.

L’attività prende ispirazione dal lavoro dell’artista tedesco Joachim Schmid, noto come "il fotografo che non fotografa". Schmid ha fatto della fotografia trovata – immagini stampate, scartate, dimenticate – la materia prima per creare opere d’arte uniche. Questo approccio insegna ai giovani che non serve scattare una nuova foto per creare qualcosa di significativo: anche immagini già esistenti possono essere reinventate e trasformate in collage ricchi di senso".

A condurre il laboratorio sarà Veruschka Verista, fotografa professionista con una lunga esperienza nell’ambito della fotografia emotiva e creativa. Da anni porta avanti progetti educativi che utilizzano l’immagine come linguaggio accessibile e potente, adatto anche ai più giovani.

Il laboratorio vuole stimolare la creatività, l’immaginazione e il pensiero critico attraverso il gioco con le immagini. Ogni partecipante potrà sperimentare liberamente, dando forma a visioni personali e collettive.

Prenotazioni: Veruschka Verista – 393.6127641 Cristian – 340.2549768

Il laboratorio fa parte del progetto #munsecreativeLAB, un ciclo di iniziative dedicate alla creatività giovanile promosso dall’Associazione Monserrato.