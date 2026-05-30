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Attualità | 30 maggio 2026, 17:28

Passeggiata culturale nel quartiere Cuneo Centro: appuntamento a domenica mattina

Il percorso si svilupperà per le vie del quartiere nell’arco di un’ora fino al Parco della Resistenza, la partecipazione è gratuita

Passeggiata culturale nel quartiere Cuneo Centro: appuntamento a domenica mattina

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro propone una passeggiata culturale nel quartiere dedicata alle sculture presenti nel centro, con una particolare attenzione alle diverse opere che sono state installate dalla Fondazione Peano in questi anni nella città.

L’evento si svolgerà domenica 31 maggio con partenza dalla sede del Comitato di Quartiere Cuneo Centro, in via Silvio Pellico 10, alle 10.

Il percorso si svilupperà per le vie del quartiere nell’arco di un’ora fino al Parco della Resistenza, la partecipazione è gratuita.

Accompagna il gruppo l’operatore artistico Domenico Olivero.

cs

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