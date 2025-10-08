 / Attualità

Attualità | 08 ottobre 2025, 09:29

Alba aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale

Venerdì 10 ottobre le torri medievali di piazza Risorgimento si illuminano di verde

Alba aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale

Le torri medievali di piazza Risorgimento si illuminano di verde il 10 ottobre.

L’iniziativa della città di Alba è volta ad aderire alla campagna internazionale istituita dalla Worl Federation for Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare l’attenzione dei governi, comunità e cittadini sull’importanza della salute mentale come parte essenziale della salute pubblica.

In aggiunta, il 10 ottobre, saranno aperti alla cittadinanza i Centri di salute mentale di Alba e Bra, dalle ore 9 alle ore 13, e verrà messo a disposizione un punto informativo di presidio ospedaliero all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

cs

