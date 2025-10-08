“Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”: oggi è la Giornata Internazionale

Si celebra oggi, mercoledì 8 ottobre, la Giornata Internazionale della Dislessia, importante occasione di sensibilizzazione e promozione della consapevolezza pubblica con la campagna internazionale "Unite for Dyslexia" – “Uniti per la dislessia”, coordinata dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (OIDEA) e con il patrocinio dell’AID (Associazione Italiana Dislessia).



Quest'anno la Settimana Nazionale della Dislessia si svolge dal 6 al 12 ottobre e l'Associazione Italiana Dislessia promuove la nuova campagna “Dislessia. Solo un altro modo di vedere il mondo”, presentata ufficialmente in occasione del XIX Congresso Nazionale AID. Essa ha come simbolo dei grandi occhiali azzurri che rappresentano lo sguardo unico di chi vive con la dislessia.



I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo. Nello specifico la dislessia riguarda la lettura e si manifesta con una difficoltà accurata e fluente di un testo, in termini di velocità e correttezza. La difficoltà si riflette spesso nella comprensione del testo e spesso ha ricadute a livello scolastico. Proprio per questo la giornata vuole ricordare anche l’importanza di un’educazione capace di cogliere le difficoltà ma anche i punti di forza della diversità, con l’importanza di strumenti didattici adeguati e di un sostegno continuo per valorizzare le potenzialità di ogni studente dislessico.



Incontriamo Carmen, cuneese ed oggi mamma di due bimbi. Da piccola ha ricevuto la diagnosi di dislessia: “Ora c’è una maggiore sensibilità - ci dice - e questa giornata è davvero importante per tutti. Ci sono due sfide: la prima è sicuramente quella personale, ossia fare i conti con il tuo essere diversa rispetto ai tuoi compagni. Questo non è facile, soprattutto da piccola e soprattutto all’inizio.

Ti chiedi perché tu non sei come tutti gli altri. E poi c’è l’altra sfida, quella che vivono i genitori, gli insegnanti ma anche i compagni di classe comunque si rendono conto delle tue difficoltà. La consapevolezza permette non soltanto di non escludere, ma di capire a fronte di un deficit ci sono però risorse. È l’unicità di ciascuno ed è ciò che in fondo ci rende tutti capaci di comprendere davvero l’altro.”

Nel corso della serata monumenti, palazzi e piazze anche nella nostra Provincia si illumineranno di turchese, per sensibilizzare l'opinione pubblica.