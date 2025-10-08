 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 ottobre 2025, 10:35

Savigliano, contrattazione sociale: verso il rinnovo dell'accordo Comune-sindacati

Incontro in Municipio in materia di rimborsi e parziali restituzioni dei tributi comunali

Savigliano, contrattazione sociale: verso il rinnovo dell'accordo Comune-sindacati

Contrattazione sociale, si va verso il rinnovo dell'accordo. Si è svolto in Municipio, in questi giorni, un incontro tra i sindacati e l'Amministrazione comunale di Savigliano in materia di rimborsi e parziali restituzioni dei tributi comunali.

Il patto – che verrà concluso a breve con le organizzazioni dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil – prevede, a seconda delle fasce Isee, il rimborso dell'Addizionale Comunale Irpef versata nel 2024 e la parziale restituzione della Tari 2025.

"Dopo questo positivo incontro – spiegano dal Municipio – restano da mettere a punto soltanto alcuni aspetti burocratici. Poi, nelle prossime settimane, verranno diffusi i bandi per la richiesta di rimborso e le relative domande".


 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium