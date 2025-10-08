Venerdì l'inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso pediatrico di Cuneo

Un anno fa, a febbraio 2024, le prime voci di spostamento del Pronto soccorso pediatrico in un'area di quello generale. Voci non accolte, in quel momento, nel migliore dei modi.

Ad ottobre dello stesso anno la decisione di prendere del tempo e di rivalutare la decisione in un secondo momento, nel frattempo avviando un confronto tra i reparti coinvolti e soprattutto tra le varie figure professionali.

A fine giugno l'annuncio che lo spostamento era stato "digerito" nel migliore dei modi.

Il Pronto Soccorso pediatrico è operativo e attivo dallo scorso 1° ottobre in un'area specifica e dedicata all'interno del Pronto soccorso per adulti.

A disposizione dei circa 11 mila piccoli pazienti che ogni anno accedono al servizio ci sono una sala d'aspetto con bagno dedicato, una sala con il medico e una con l'infermiere. Il tutto umanizzato e reso bello e colorato grazie alle associazioni di volontariato attive proprio presso la Pediatria, Abio e La favola di Marco.

Sono raffigurati dolcissimi animali, gli immancabili supereroi e anche nuovi personaggi, come Ladybug di Miracolous e i PJ Masks

L'inaugurazione dei nuovi locali avverrà il prossimo 10 ottobre alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, accompagnato dal commissario Livio Tranchida.