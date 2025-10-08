 / Economia

Economia | 08 ottobre 2025, 14:00

ISO 9001: la qualità che fa crescere le aziende [VIDEO]

Simone Barale consulente tecnico di Studio Quality illustra come il dotarsi della certificazione sia un’opportunità per riflettere sull’organizzazione interna, ottimizzare le modalità operative e avviare un proprio percorso di miglioramento interno.

In foto Simone Barale

Perché il mercato non premia più solo il “saper fare”, ma il “saper gestire””. Così Simone Barale, tecnico esperto di Studio Quality, spiega i vantaggi legati alla scelta per un'azienda di investire sulla propria crescita e sviluppo a partire dalla certificazione ISO 9001.

La ISO 9001 è la norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità, basato su un solido approccio per processi. Questo approccio consente all’azienda di analizzare, mappare e ottimizzare ogni attività in modo coerente e integrato, migliorandone l’efficienza operativa e l’efficacia dei risultati. Lo standard promuove l’adozione di un ciclo sistematico di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento dei processi. Tale approccio costituisce lo strumento metodologico per l’ottimizzazione del ciclo produttivo, la riduzione delle non conformità e l’erogazione di prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente ed alle aspettative delle parti interessate, con lo sguardo rivolto al contesto di riferimento.

Le imprese che vogliono essere competitive – prosegue Barale - devono garantire affidabilità, continuità e capacità di migliorarsi continuamente. Non basta più “fare bene” ma serve ripeterlo nel tempo attraverso metodi di controllo per soddisfare al meglio i requisiti imposti dal cliente”.

GUARDA QUI IL VIDEO:
 

Per ottenere la certificazione Simone ricorda: “Privilegiamo, come studio, un approccio operativo, orientato ad analizzare approfonditamente la realtà aziendale: ne studiamo i processi, intervistiamo le figure funzionali ed operative, capiamo le priorità. Poi, insieme ai clienti, realizziamo un sistema di gestione su misura, cucito sulle reali esigenze aziendali. Offriamo formazione, supporto strategico e assistenza durante gli audit di certificazione. Non tendiamo a offrire solo una “certificazione”, ma un vero e proprio progetto di crescita con l’obiettivo di rendere l’organizzazione più snella, concreta e funzionale”.

I.P.

