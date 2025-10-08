ISO 9001: la qualità che fa crescere le aziende [VIDEO]

“Perché il mercato non premia più solo il “saper fare”, ma il “saper gestire””. Così Simone Barale, tecnico esperto di Studio Quality, spiega i vantaggi legati alla scelta per un'azienda di investire sulla propria crescita e sviluppo a partire dalla certificazione ISO 9001.

La ISO 9001 è la norma internazionale che definisce i requisiti di un sistema di gestione della qualità, basato su un solido approccio per processi. Questo approccio consente all’azienda di analizzare, mappare e ottimizzare ogni attività in modo coerente e integrato, migliorandone l’efficienza operativa e l’efficacia dei risultati. Lo standard promuove l’adozione di un ciclo sistematico di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento dei processi. Tale approccio costituisce lo strumento metodologico per l’ottimizzazione del ciclo produttivo, la riduzione delle non conformità e l’erogazione di prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente ed alle aspettative delle parti interessate, con lo sguardo rivolto al contesto di riferimento.

“Le imprese che vogliono essere competitive – prosegue Barale - devono garantire affidabilità, continuità e capacità di migliorarsi continuamente. Non basta più “fare bene” ma serve ripeterlo nel tempo attraverso metodi di controllo per soddisfare al meglio i requisiti imposti dal cliente”.



