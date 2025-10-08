Pradeboni in festa con la “Castagnata della Bisalta”

Profumo di caldarroste, pedalate tra i boschi e camminate tra i colori dell’autunno: Pradeboni si prepara a celebrare la Castagnata della Bisalta, in programma domenica 12 ottobre 2025, con una giornata ricca di appuntamenti per grandi e piccoli.

La manifestazione si aprirà alle 9.30 con la 1ª Muytin Bike, con ritrovo alla chiesa di Pradeboni. Due i percorsi proposti: uno “soft” con 600 metri di dislivello positivo, pensato per chi vuole godersi il paesaggio senza troppa fatica, e uno “expert” da 1200 metri di dislivello, riservato ai più allenati. L’iscrizione comprende guida, ristoro alla Baita delle Meschie e merenda sinoira dalle 16.

(20 euro per gli adulti, 8 per i bambini sotto i 14 anni).

Nel pomeriggio, alle 14.00, partirà il 2° Memorial Luigina Bruno, camminata “sui Sentieri di Luvi” con un itinerario di 9 chilometri e 400 metri di dislivello, adatto anche alle famiglie e ai bambini. Anche in questo caso la quota include guida e merenda finale (15 euro adulti, 8 euro bambini sotto i 14 anni).

Durante tutta la giornata sarà attivo il Bike Park aperto a tutti i bimbi, mentre dalle 14 le vie di Pradeboni si riempiranno del profumo di caldarroste e dell’atmosfera del servizio bar. A partire dalle 15, la festa continuerà con il concerto dei Duo Sciapò, per un pomeriggio di musica e convivialità ai piedi della Bisalta.

Una giornata che unisce sport, amicizia e tradizione, nel segno della montagna e della comunità.