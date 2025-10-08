Prosegue l’attività formativa dell’associazione Cuochi Provincia Granda

L’Associazione Cuochi Provincia Granda (ACPG) conferma ancora una volta il proprio impegno nella formazione continua con una giornata intensa e ricca di contenuti, svoltasi recentemente nella sala-laboratorio gentilmente messo a disposizione dall’IIS “Giolitti Bellisario” di Mondovì.

Due i momenti formativi organizzati: al mattino un corso dedicato alla preparazione per le competizioni culinarie, che ha visto protagonisti due nomi di rilievo del panorama gastronomico nazionale: lo chef Andrea Serale, membro effettivo della Nazionale Italiana Cuochi (NIC), e Valerio Angelino Catella, giudice ufficiale della Federazione Italiana Cuochi (FIC).

I due professionisti hanno condotto una simulazione dettagliata di una gara culinaria, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per comprendere le dinamiche, le tempistiche e le criticità di una competizione. Lo chef Serale ha eseguito in diretta la preparazione del piatto “Baccalà CBT al limone, salsa al beurre blanc, mousseline alle erbe e giardiniera scomposta”, illustrando ogni fase con precisione.

Parallelamente, Catella ha fornito consigli strategici preziosi, aiutando i presenti a evitare gli errori più comuni e a valorizzare al meglio le proprie competenze in vista del prossimo “Concorso Tartufo d’Oro”, in programma il prossimo 27 ottobre ad Alba. L'incontro ha coinvolto circa venti studenti provenienti dagli Istituti Alberghieri di Mondovì e Barge, nonché dai Centri di Formazione Professionale di Saluzzo, Savigliano e Agliano Terme, nonché alcuni professionisti, tutti iscritti al concorso. Nel pomeriggio, spazio alla pasticceria con un corso d’eccellenza tenuto dallo chef Mattia Sabatini, anch’egli membro effettivo della NIC e associato ACPG, che ha entusiasmato i partecipanti grazie alla sua profonda conoscenza delle materie prime e alla presentazione di dessert raffinati, vere e proprie creazioni d’arte. Un’occasione di alta formazione che ha permesso ad una trentina di professionisti di apprendere nuove tecniche, raccogliere suggerimenti pratici e trarre ispirazione per le proprie attività nel settore della ristorazione.

Grande la soddisfazione espressa dai partecipanti per la qualità delle iniziative proposte, la professionalità dei relatori e l’efficace equilibrio tra teoria e pratica.

Il presidente Domenico Pavan ha voluto ringraziare calorosamente la dirigente dell’I.I.S. Giolitti Bellisario e il suo staff per l’accoglienza, gli chef Andrea Serale, Valerio Angelino Catella e Mattia Sabatini per la disponibilità e l’elevato livello tecnico dimostrato, oltre ai membri del Consiglio Direttivo Marc Lanteri, Santino Ponzo, Silvio Pellegrino e Valentina Ferrero per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento. L’ACPG prosegue dunque il proprio percorso volto alla valorizzazione delle competenze e alla crescita professionale dei cuochi del territorio.