Alba, domani viabilità modificata per il passaggio della gara ciclistica “109ª Gran Piemonte”

Giovedì 9 ottobre passa da Alba la gara ciclistica internazionale “Gran Piemonte 2025 Dogliani – Acqui Terme”. Pertanto, dalle ore 13.17 fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica” è sospesa la circolazione veicolare e pedonale in:
- Corso Enotria, Corso Langhe, Corso Italia, Piazza Michele Ferrero, Via Don Alberione, Corso Michele Coppino, Piazza Monsignor Grassi, Viale Cherasca, Località Altavilla e Strada Provinciale 3 direzione Tre Stelle nel Comune di Barbaresco.
Inoltre, dalle ore 11.00 fino al termine della gara previsto per le ore 14.15 circa, divieto di sosta con rimozione forzata, sui parcheggi attigui alle carreggiate di marcia dove transitano i ciclisti, nel centro abitato di Alba.
Secondo la crono tabella, i corridori passeranno in città intorno alle ore 13.47 per raggiungere Diano d’Alba. Attraverseranno il territorio 21 squadre con 147 corridori, accompagnati da 100 automezzi riconoscibili da speciali contrassegni adesivi, scortati dalla Polizia Stradale.
Durante la sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo, pedone ed animale non autorizzato, in entrambi i sensi di marcia sul tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;
- è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è obbligatorio per tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di fermarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza, del personale dell’organizzazione e dei volontari autorizzati dall’Amministrazione comunale;
- è obbligatorio per i conducenti dei veicoli e per i pedoni non attraversare la strada.
Divieti e obblighi non si applicano ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.