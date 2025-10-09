 / Attualità

Attualità | 09 ottobre 2025, 08:27

I volontari del buon senso a Saluzzo

Saranno presenti per la distribuzione di materiale informativo, domenica 12 ottobre, in occasione di MercAntico

Domenica 12 ottobre, il gruppo La Via della Felicità di Cuneo, farà tappa a Saluzzo in occasione del "MercAntico 2025". 

 I volontari, coordinati da Claudio Balestra, distribuiranno gratuitamente copie della guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard, tradotta in 97 lingue e diffusa in tutto il mondo per contribuire a ripristinare valori universali di reciproco rispetto e fratellanza tra i popoli. 

Il gruppo cuneese è attivo dal 2018. In provincia ha già consegnato oltre 40.000 copie del libretto sia in occasione di eventi e manifestazioni, sia lasciandone copie a disposizione dei clienti di esercizi commerciali, imprese, uffici, negozi e bar.  

Nella pagina Facebook La Via della Felicità Cuneo è possibile contattare il gruppo e sapere come incontrare i volontari a Saluzzo Domenica 12 durante "MercAntico".

comunicato stampa

