Tunnel di Tenda, ristori per i ritardi. Il Comitato di monitoraggio: "Raggiunto il primo degli obiettivi"

"Il primo degli obiettivi del Comitato di Monitoraggio, declinato dal Sindaco di Vernante Gianpiero Dalmasso, può dirsi raggiunto: la Regione mantiene il suo impegno e farà sapere al territorio ed alle categorie più colpite le modalità, i criteri e l'entità dei ristori".

Lo afferma il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, a nome del Comitato di monitoraggio per i lavori al tunnel di Tenda.

Si tratta di un milione di euro a fondo perduto per commercianti, ristoratori, operatori turistici danneggiati dalla chiusura degli ultimi cinque anni (leggi qui).



"Esprimiamo l'apprezzamento per avere dato seguito a questa richiesta e confidiamo che l'assessorato regionale al Commercio coinvolga direttamente la Camera di Commercio e le singole Associazioni di Categoria per stabilire proprio modalità e criteri, anche al fine di comprendere al meglio i confini dell'area geografica che verrà individuata. Un lavoro che potrà essere utile anche per le risorse che dovranno provenire, sempre come ristori, da ANAS.

Considerando conclusa questa fase del nostro impegno, restiamo invece concentrati sul prosieguo dei lavori che devono concludersi senza ulteriori ritardi: nei prossimi giorni svolgeremo, quindi, i consueti sopralluoghi per renderci conto personalmente dell'avanzamento degli interventi".