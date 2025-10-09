Ceva, beccato ad abbandonare rifiuti: dovrà pagare 500 euro di multa

Una multa di 500 euro è quanto dovrà pagare un cittadino cebano che è stato individuato dalla Polizia locale mentre abbandonava alcuni rifiuti.

L'uomo ha lasciato i rifiuti nel contenitore del vetro, destinato alla differenziata, in via Rebaudengo. A seguito delle attività di controllo della Polizia locale un uomo è stato individuato e sanzionato come da Regolamento comunale.

“Continua l'attività dell'Amministrazione comunale di Ceva contro il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio – evidenziano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e l'assessore all'Ambiente Fabio Ferrero -: un malcostume purtroppo ancora diffuso, nonostante le azioni intraprese dall'Amministrazione. A Ceva è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta ed è presente ed attivo un centro di raccolta e smaltimento rifiuti pronto a soddisfare le diverse esigenze: l'abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta quindi un atto che denota uno scarsissimo senso civico, irrispettoso, che reca un danno di immagine all'intera città. L'azione di controllo del territorio atta a prevenire questo sgradevole fenomeno, di concerto con la Polizia locale, è da tempo attiva e proseguirà con l'obiettivo di arginare il più possibile questo sgradevole fenomeno”.