“PRONTO DOTTORE” / L’efficacia degli impianti dentali zigomatici

Gli impianti zigomatici sono una tecnica di implantologia che permette di riabilitare funzionalmente e esteticamente i pazienti con gravi atrofie ossee mascellari, evitando o riducendo la necessità di innesti ossei.

Si tratta di interventi di alta specializzazione odontoiatrica che richiedono massima professionalità ed esperienza da parte degli operatori.

Il prof. Mario R. Cappellin, fondatore e direttore generale della Clinica dentale Cappellin, con sedi a Pinerolo e Torino, spiega come avviene l’impianto zigomatico e quali sono le situazioni che richiedono questo tipo di intervento.

INTERVISTA

***

Comunicazione sanitaria informativa ai sensi delle leggi 248/2006 e 145/2018 (comma 525) curata dalla Cappellin Foundation srl Società Benefit per conto della Clinica Dentale Cappellin Srl Società Benefit. Il prof. Mario R. Cappellin è professore a contratto di Ergonomia e Discipline Odontoiatriche al corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Modena e Reggio Emilia (AA 2022/2023 e 2023/2024).

Via V. Lancia, 27 - 12° piano, TORINO - Direttore sanitario dr.ssa Elisa Bottero (Albo TO 3201)

Via Bogliette, 3/c, PINEROLO (TO) - Direttore sanitario dr.ssa Ilaria Barbalinardo (albo TO 3496)

P.Iva IT10295380017