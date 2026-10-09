A Carrù l'incontro "Donne, Finanza e Futuro": un convegno sull'autonomia economica e l'emancipazione femminile

Promuovere la consapevolezza economica come pilastro fondamentale per la libertà personale e professionale delle donne.
Con questo obiettivo la Bcc Alpi Marittime promuove l'incontro intitolato "Donne, Finanza e Futuro", in programma giovedì 15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 nella sala "Rino Filippi" del Castello di Carrù, in via Stazione 10.
L'appuntamento proporrà una riflessione approfondita sul rapporto tra genere, denaro ed emancipazione economica, offrendo spunti pratici e strumenti conoscitivi per rafforzare l'autonomia nelle scelte personali e professionali.
L'incontro si aprirà alle ore 17.00 coi saluti istituzionali di Elia Dogliani, presidente della Federazione Bcc Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Domenico Massimino, presidente della Bcc Alpi Marittime, e Giuseppe Peirotti, direttore generale della Bcc Alpi Marittime.
Alle ore 17.20 prenderà il via il primo focus dedicato all'indipendenza economica femminile a cura di Teresa Fiordelisi, presidente dell'associazione iDEE, seguito dalla presentazione del volume "Alfabetizzazione finanziaria ed emancipazione economica. L'orizzonte di giovani e donne" con l'intervento di Sara Reggio, segretaria generale dell'associazione iDEE.
Spazio poi alle testimonianze dal territorio con quattro note imprenditrici e professioniste: Cristina Massucco, amministratrice delegata di Massucco T. Srl di Cuneo, Raffaella Vitale, direttrice della Cooperativa Sociale Interactive di Torino, Valentina Mellano, ceo di Nord Ovest Spa di Cuneo, e Patrizia Veglia, amministratrice del Centro Medico Carrucese.
Il dibattito e la tavola rotonda saranno moderati dalla giornalista Zaira Mureddu, fino alle conclusioni previste per le ore 18.45.
La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione al seguente link.