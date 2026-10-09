Procede con successo il progetto “Welfare informa” delle Acli provinciali cuneesi

Procede speditamente il progetto “Welfare Informa”, portato avanti dalle Acli provinciali cuneesi negli ultimi tre anni e mezzo, con marchio registrato dalla scorsa primavera (dopo un percorso durato oltre un anno), a cui hanno aderito numerosi Consorzi Socio assistenziali, ASL ed Enti del Terzo Settore in Piemonte.

“Welfare Informa” è una piattaforma informatizzata progettata come strumento utile per informare sulle misure di sostegno e sulle prestazioni per persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Essa serve a fornire agli Enti aderenti delle risposte immediate da trasmettere ai propri utenti, nell’ambito delle prestazioni assistenziali sociali e socio sanitarie o bonus usufruibili, non facili da individuare nel gran numero di provvedimenti legislativi, in cui è facile perdere occasioni e opportunità di accesso a diritti esigibili.

Si tratta di prestazioni a livello nazionale e regionale. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sono state inserite le prestazioni comunali riferite alla provincia di Cuneo.

“E’ un ottimo prodotto – dice il presidente provinciale Acli Cuneesi, Elio Lingua - perché la piattaforma, la cui proprietà intellettuale, grazie al marchio registrato, appartiene alla nostra associazione, consolida l'impegno sociale che le Acli dimostrano a livello del territorio sia provinciale sia regionale (e potrebbe adattarsi anche al livello nazionale) a favore dei più deboli. Ringrazio il membro di presidenza Ferruccio Dallarovere, componente del Patronato nazionale Acli e vice presidente del Patronato regionale e provinciale, che da sempre ha seguito la realizzazione di questa piattaforma e che rappresenta il punto di riferimento per Consorzi o Enti che già hanno aderito o altri che vogliano adottarla, fornendo tutte le informazioni necessarie”.

Le Acli di Cuneo, con “Welfare Informa”, confermano la loro costante attenzione alle esigenze della gente e la volontà di investire risorse per tutelare le fasce più deboli della popolazione.

Per informazioni contattare: Ferruccio Dallarovere tel. 333 3134105; email: ferruccio.dallarovere@acli.it