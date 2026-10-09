Vivaio cerca addetto/a alle confezioni

Vivaio del cuneese ricerca una persona per le attività di confezionamento dei Santi.
Periodo: dal 19 al 31 ottobre
Contratto: a chiamata
Retribuzione: € 9,17 lordi/ora
Mansioni
· Preparazione e confezionamento di piante e composizioni
· Applicazione di decorazioni, nastri, carte e accessori
· Controllo della qualità del confezionamento e ordine del posto di lavoro
· Supporto alle attività di magazzino e preparazione ordini, se necessario
Requisiti
· Precisione, ordine e attenzione ai dettagli
· Manualità e cura nella presentazione del prodotto
· Disponibilità a lavorare nel periodo indicato, anche con turni variabili
· Precedente esperienza in confezionamento, vivaismo o floricoltura
Cosa offriamo
· Inserimento per il periodo 19-31 ottobre con contratto a chiamata
· Retribuzione oraria lorda € 9,17
· Ambiente di lavoro operativo e orientato alla qualità del prodotto
Per candidarsi, scrivere a: area.nordovest@libero.it, con un breve testo di presentazione ed indicando la disponibilità nel periodo 19–31 ottobre 2026.