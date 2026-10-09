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Economia | 09 ottobre 2026, 19:00

Vivaio cerca addetto/a alle confezioni

Scopri i requisiti, l’offerta e come candidarti

Vivaio cerca addetto/a alle confezioni

Vivaio del cuneese ricerca una persona per le attività di confezionamento dei Santi.

Periodo: dal 19 al 31 ottobre  

Contratto: a chiamata  

Retribuzione: € 9,17 lordi/ora 

Mansioni

·       Preparazione e confezionamento di piante e composizioni

·       Applicazione di decorazioni, nastri, carte e accessori

·       Controllo della qualità del confezionamento e ordine del posto di lavoro

·       Supporto alle attività di magazzino e preparazione ordini, se necessario 

Requisiti

·       Precisione, ordine e attenzione ai dettagli

·       Manualità e cura nella presentazione del prodotto

·       Disponibilità a lavorare nel periodo indicato, anche con turni variabili

·       Precedente esperienza in confezionamento, vivaismo o floricoltura

Cosa offriamo

·       Inserimento per il periodo 19-31 ottobre con contratto a chiamata

·       Retribuzione oraria lorda € 9,17

·       Ambiente di lavoro operativo e orientato alla qualità del prodotto 

Per candidarsi, scrivere a: area.nordovest@libero.it, con un breve testo di presentazione ed  indicando la disponibilità nel periodo 19–31 ottobre 2026.

I.P.

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