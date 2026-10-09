La Edilkap Prefabbricati Srl di Barge ricerca un architetto/geometra

La EDILKAP Prefabbricati Srl di Barge (CN) ricerca per inserimento nel suo organico un architetto/geometra con conoscenza ed esperienza in disegno AUTOCAD in ambito edile, per progettazione e redazione preventivi delle strutture prefabbricate – automunito.
Requisiti richiesti:
- Serietà, affidabilità, disponibilità al lavoro in squadra e motivazione.
- Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore edile e della prefabbricazione.
- Altro requisito preferenziale sarà il domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.
Contratto e retribuzione:
- CCNL applicato: Industria Laterizi e manufatti in cemento
- Retribuzione annua lorda (RAL) € 27.000 - € 33.000 in funzione dell’esperienza, delle competenze professionali e del livello d’inquadramento.
Si offre inserimento in un contesto aziendale in crescita, con possibilità di sviluppo professionale
La ricerca è rivolta a candidature di tutti i generi, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente in materia di discriminazione.
Gli interessati possono Telefonare a 0175-346432 dal lunedì al venerdì 8:30/12:00 e 14:00/18:00 o inviare il proprio curriculum vitae via mail ad amministrazione@edilkap.com