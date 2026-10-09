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Economia | 09 ottobre 2026, 12:30

La Edilkap Prefabbricati Srl di Barge ricerca un architetto/geometra

Scopri requisiti, offerta e come candidarti

La Edilkap Prefabbricati Srl di Barge ricerca un architetto/geometra

La EDILKAP Prefabbricati Srl di Barge (CN) ricerca per inserimento nel suo organico un architetto/geometra con conoscenza ed esperienza in disegno AUTOCAD in ambito edile, per progettazione e redazione preventivi delle strutture prefabbricate – automunito.

Requisiti richiesti:

  • Serietà, affidabilità, disponibilità al lavoro in squadra e motivazione.
  • Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore edile e della prefabbricazione.
  • Altro requisito preferenziale sarà il domicilio nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Contratto e retribuzione:

  • CCNL applicato: Industria Laterizi e manufatti in cemento
  • Retribuzione annua lorda (RAL) € 27.000 - € 33.000 in funzione dell’esperienza, delle competenze professionali e del livello d’inquadramento.

Si offre inserimento in un contesto aziendale in crescita, con possibilità di sviluppo professionale

La ricerca è rivolta a candidature di tutti i generi, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente in materia di discriminazione.

Gli interessati possono Telefonare a 0175-346432 dal lunedì al venerdì 8:30/12:00 e 14:00/18:00 o inviare il proprio curriculum vitae via mail ad amministrazione@edilkap.com


 

C.S.

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