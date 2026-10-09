Le Reti Michelin guardano al 2028: sarà Bridgewater, in Canada, a ospitare il prossimo incontro internazionale. Cuneo archivia un’edizione di successo

Sarà Bridgewater, in Nuova Scozia (Canada), a ospitare nel 2028 il prossimo Incontro Internazionale delle Reti Michelin.

L’annuncio è stato dato nella serata conclusiva dell’edizione cuneese, giovedì 8 ottobre, nella suggestiva cornice del Castello della Manta, nel Saluzzese, dove si è svolta anche la premiazione della competizione internazionale dedicata alle startup, organizzata in collaborazione con La Gemma Venture.

A conquistare il secondo posto è stata Plantvoice, realtà innovativa operante anche nel Cuneese, che si è distinta nel confronto con le altre undici startup provenienti da Canada, Francia, Germania, Spagna e Italia. Si è chiuso così con un bilancio positivo il 5° Incontro Internazionale delle Reti Michelin, che dal 5 all’8 ottobre ha portato a Cuneo circa 120 partecipanti in rappresentanza di 15 città e 12 Paesi, per un appuntamento di confronto, visite, laboratori e scambi di esperienze sul tema “Acqua, energia e cibo sostenibili: sfide globali e soluzioni locali”.

“Tracciamo un bilancio più che positivo di queste giornate”, commenta la sindaca Patrizia Manassero. “Abbiamo conosciuto e ci siamo confrontati con realtà molto diverse con cui però condividiamo problemi molto simili, a cui ognuno prova a dare risposte con strumenti e risorse che ha a disposizione. Interessante e stimolante il fatto che ogni delegazione era accompagnata da una start-up che rappresenta lo slancio alla ricerca di soluzioni innovative e originali. Ho passato il testimone al Canada, ma continueremo a essere parte della rete come spazio di scambio e conoscenza”. “Queste giornate sono state certamente una bella vetrina per Cuneo e per il territorio”, aggiunge il vice-sindaco Luca Serale che ha coordinato la preparazione dell’evento. “Dalle reazioni che abbiamo raccolto, ci risulta sia stato molto apprezzato. Ora avremo nuovi ambasciatori che in tutto il mondo parleranno di Cuneo. E questa tappa resta comunque inscritta nella storia della Rete delle città Michelin”.

David Mitchell sindaco di Bridgewater: “Sono davvero orgoglioso e felice che Bridgewater sia stata scelta per ospitare il prossimo Incontro Internazionale delle Reti Michelin. È un riconoscimento importante per la nostra comunità e un’opportunità straordinaria per accogliere amministratori, imprese e innovatori provenienti da tutto il mondo, mettendo in comune esperienze, idee e soluzioni per affrontare le sfide del futuro. L’esperienza vissuta a Cuneo ha confermato quanto sia prezioso il dialogo tra città e territori, soprattutto quando si tratta di promuovere uno sviluppo sostenibile, valorizzare l’innovazione e trasformare le buone idee in progetti concreti. Desidero ringraziare la città di Cuneo e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa edizione. Non vediamo l’ora di raccogliere il testimone e di lavorare per organizzare a Bridgewater un incontro capace di consolidare le relazioni esistenti e aprire nuove opportunità di cooperazione internazionale”

L’ultima giornata di giovedì 8 ottobre ha proposto al Cinema Monviso di Cuneo il secondo INMC Startup Award, il concorso internazionale dedicato alle startup promosso dai membri del Corridor of Incubators (COI). Sono state 12 le startup selezionate per presentare i propri progetti, provenienti da Canada, Francia, Germania, Spagna e Italia. Per l’Italia hanno partecipato due realtà, Plantvoice e la cuneese Kelpeat (Savigliano), a confronto con proposte sviluppate in contesti internazionali e in diversi ambiti dell’innovazione.

Il concorso, organizzato in collaborazione con La Gemma Venture, si è inserito nelle attività del Corridor of Incubators, programma internazionale di soft landing che sostiene le startup delle città aderenti all’INMC nei loro percorsi di crescita sui mercati esteri. La competizione ha assegnato premi di 5.000, 3.000 e 1.000 euro ai primi tre classificati. Il primo posto è andato a Petite Riviere Farming, startup di Bridgewater, in Nuova Scozia, mentre l’italiana Plantvoice, con sede a Bolzano ma attiva anche nel Cuneese, ha conquistato la seconda posizione. Al terzo posto GSS Audio startup di Ratisbona, in Germania. Alla startup vincitrice è stato assegnato il Trofeo Giuseppe Barbaroux, simbolo identitario della città di Cuneo voluto dall’amministrazione comunale per rappresentare la città e i suoi cittadini, realizzato con la tecnica dell’Additive Manufacturing, attraverso stampa 3D con PLA biodegradabile di origine vegetale, arricchito con polvere di legno di betulla riciclata.

La giornata conclusiva ha visto i partecipanti impegnati anche in quattro laboratori tematici, pensati per approfondire alcune delle questioni al centro dell’incontro e favorire lo scambio di buone pratiche tra le città della rete.

Il laboratorio “Food for thought”, ospitato nella sala Vinay, ha affrontato il tema dell’alimentazione sana e del consumo responsabile, con particolare attenzione ai modelli educativi innovativi nelle mense scolastiche. A Palazzo Santa Croce, il laboratorio dedicato alle residenze d’artista ha approfondito il ruolo degli scambi culturali internazionali nella promozione della creatività, dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile. Agli incontri hanno partecipato tre artisti coinvolti in un progetto di racconto visivo dell’esperienza cuneese: Walter Tesio, artista del territorio selezionato dalla Fondazione Peano di Cuneo; Samuel Chardon, proveniente da Clermont-Ferrand e coinvolto nell’ambito della collaborazione tra l’associazione francese Il Faut Aller Voir e la Fondazione Peano, che per la sua 14ª edizione ospita la mostra cuneese Voilà La fabbrica in tasca; e Rie Nagai, artista di Maebashi, in Giappone, presente insieme alla delegazione della municipalità giapponese. Nel corso dell’incontro cuneese, i tre artisti hanno realizzato schizzi e reportage illustrati dedicati ai momenti più significativi delle conferenze, delle visite sul territorio, delle sessioni di lavoro e delle occasioni di confronto e networking, offrendo uno sguardo originale sulla città e sull’iniziativa internazionale.

Le opere realizzate saranno esposte al Festival du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand, in programma dal 13 al 15 novembre, diventando uno strumento di valorizzazione e memoria dell’esperienza. I disegni contribuiranno inoltre a raccontare e sintetizzare, attraverso immagini e narrazione visiva, i contenuti emersi nei cinque incontri dell’International Network of Michelin Cities, favorendone la diffusione presso un pubblico internazionale.

Alla sala del Centro di Documentazione Territoriale si è discusso invece di “Cibo tra politiche locali e progetti di cooperazione internazionale”, mettendo in relazione iniziative come l’agricoltura urbana e periurbana, la ristorazione scolastica, il recupero delle eccedenze alimentari e il contrasto alla povertà alimentare con percorsi di collaborazione con le città del Sud globale.

Nel Salone d’Onore del Comune di Cuneo, infine, il laboratorio “Il lavoro buono” ha presentato l’esperienza promossa dalla Fondazione Industriali di Cuneo per favorire l’inclusione lavorativa delle persone in situazione di fragilità, valorizzando la collaborazione tra imprese e Terzo settore e il potenziale di sviluppo dei territori locali e montani.