TTG Travel Experience di Rimini – Il Piemonte del turismo fa squadra

Oggi al TTG di Rimini l’Assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni, accompagnato dal presidente di Visit Piemonte, Silvio Carletto, ha incontrato i consorzi turistici del Piemonte, guidati da Andrea Cerrato, presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte “IncomingPiemonte” e del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato.
All’incontro hanno partecipato:
• Sonia Arnaudo – Conitours, Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo
• Giorgio Montabone – Consorzio Turismo Bardonecchia
• Silvio Bertero – Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese
• Chiara Bergadano – Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero
• Eleana Bodda – Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero
• Ezio Fracei – Incoming Experience Torino
• Gea Fravega – Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi
• Daniela Cesano – Soc. Consortile Valli Lanzo e Maira
• Cristina Ollivier – Consorzio Fortur
Un incontro importante che conferma la volontà di rafforzare il sistema turistico piemontese, favorendo la collaborazione tra consorzi, ATL e Visit Piemonte, con l’obiettivo comune di promuovere in modo sempre più coordinato e competitivo le eccellenze del territorio regionale.