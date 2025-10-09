TTG Travel Experience di Rimini – Il Piemonte del turismo fa squadra

Oggi al TTG di Rimini l’Assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni, accompagnato dal presidente di Visit Piemonte, Silvio Carletto, ha incontrato i consorzi turistici del Piemonte, guidati da Andrea Cerrato, presidente della Federazione dei Consorzi Turistici del Piemonte “IncomingPiemonte” e del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato.

All’incontro hanno partecipato:

• Sonia Arnaudo – Conitours, Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo

• Giorgio Montabone – Consorzio Turismo Bardonecchia

• Silvio Bertero – Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese

• Chiara Bergadano – Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero

• Eleana Bodda – Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero

• Ezio Fracei – Incoming Experience Torino

• Gea Fravega – Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi

• Daniela Cesano – Soc. Consortile Valli Lanzo e Maira

• Cristina Ollivier – Consorzio Fortur

Un incontro importante che conferma la volontà di rafforzare il sistema turistico piemontese, favorendo la collaborazione tra consorzi, ATL e Visit Piemonte, con l’obiettivo comune di promuovere in modo sempre più coordinato e competitivo le eccellenze del territorio regionale.